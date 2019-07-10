شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية أصالة "كبير الشوق" تقترب من مليون مشاهدة فى 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "كبير الشوق" للنجمة أصالة من تحقيق مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بـ4 أيام على موقع يوتيوب، حيث نالت الأغنية إعجاب جمهور أصالة فى مصر والوطن العربى.
والأغنية من كلمات الجابر، وألحان أسامة العطار، وتوزيع محمد صالح، ويقول مطلع الأغنية: "كبير الـشـوق لو تدري الوَلَه له عهد وله حقوق، على مـن حَنّ وتولَّه.. سهر ليله.. ومسَك زامه، أعَرفك يا بَعَد عمري جنابك في السما من فوق، واشوفك يامعالى الحب وغيرى الحب مارامه".
وكانت آخر أغانى أصالة أغنية "بنت أكابر" التى طرحتها مؤخرا وحققت أكثر من 20 مليون مشاهدة، وهى من كلمات أبو نعمة، ألحان محمود الخيامى، وتوزيع على فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف.
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