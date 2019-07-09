ابنة مريم حسين تشعل مواقع التواصل بهذا التصرف.. شاهدوا كم كبرت

بعد غياب طويل عن الساحة شاركت الفنانة مريم حسين عبر حسابها على “سناب شات” متابعيها بفيديو ظهرت فيه ابنتها الصغرى الأميرة للمرة الأولى بعد أن أتمت أكثر من عامين وأظهرتها بشكل كامل تغني بكل براءة.

بدت ابنة الفنانة مريم حسين مندمجة بغنائها لأغنية ما تتمايل في غرفتها بين هنا وهناك وتردد كلمات الأغنية بطريقة لطيفة أثارت ضجة لشدة تفاعل جمهور والدتها معها لتصل مشاهدات الفيديو بعد نشره عبر صفحات السوشيال ميديا أكثر من 45 ألف مشاهدة.

لاحظ متابعي الفنانة مريم حسين كم تغيرت ابنتها وكبرت ملامحها وكم بدت رقيقة خلال غنائها بكل براءة إلا أن الفنانة مريم حسين لم تنشر وجهها بشكل واضح للجمهور.

يشار أن الفنانة مريم حسين كانت قد أثارت الجدل منذ أيام بنشرها مقطع فيديو كشفت من خلالها تواجدها في مطعم معروف في دبي قدم لابنتها عصير متعفن أثار غضبها وتوعدت للمطعم بنشر هذه الفضيحة خوفاً منها على ابنتها وعلى أبناء كل من يتردد لهذا المكان.

بالرغم من خوف مريم حسين على ابنتها وأولاد العائلات برفضها لهذا العصير إلا أنها تعرضت للسخرية إذ اعتبر الكثير ممن يتابعها أنها أرادت تجديد شهرتها من جديد.