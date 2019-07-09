شاهد.. لطيفة تزيح الستار عن جولتها الغنائية المقبلة في تونس

كشفت الفنانة لطيفة عن جولتها الغنائية المقبلة في تونس، حيث نشرت أفيش مواعيد الحفلات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و من المقرر أن تبدأ الجولة الغنائية يوم الجمعة الموافق 19 يوليو الجاي، في مهرجان قرطاج

الدولي.

وفي يوم الأثنين الموافق 22 يوليو في مهرجان تستور الدولي، و يوم الثلاثاء الموافق 23 في بنزرت، أما يوم الجمعة الموافق 23 في قابس، و يوم الأحد الموافق 28 في

المنستير، و يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو في المهدية، و أما آخر حفل في جولتها الغنائية يأتي في يوم الأحد الموافق 4 أغسطس المقبل في طبرقة.

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يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخراً كليب بعنوان "شاغلني"، و الأغنية من كلمات إبراهيم شتا، وألحان مونتي، وتوزيع ياسر أنور، و الكليب من إخراج فادي حداد.