شاهد.. لطيفة تزيح الستار عن جولتها الغنائية المقبلة في تونس

كشفت الفنانة لطيفة عن جولتها الغنائية المقبلة في تونس، حيث نشرت أفيش مواعيد الحفلات عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، و من المقرر أن تبدأ الجولة الغنائية يوم الجمعة الموافق 19 يوليو الجاي، في مهرجان قرطاجالدولي.
وفي يوم الأثنين الموافق 22 يوليو في مهرجان تستور الدولي، و يوم الثلاثاء الموافق 23 في بنزرت، أما يوم الجمعة الموافق 23 في قابس، و يوم الأحد الموافق 28 في
يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخراً كليب بعنوان "شاغلني"، و الأغنية من كلمات إبراهيم شتا، وألحان مونتي، وتوزيع ياسر أنور، و الكليب من إخراج فادي حداد.
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