شاهد.. ويل سميث يحتفل بعيد ميلاد ابنه جيدن

احتفل النجم العالمي ويل سميث بعيد ميلاد نجله الفنان العالمي جيدن سميث، حيث نشر صورة تجمعه به عبر موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام". و نشر أيضاً النجم ويل سميث فيديو لنجله الفنان جيدن سميث، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و علق قائلاً: "مش مصدق جيدن 21 عاماً"، و ظهر من خلاله في مراحله العمرية المختلفة. و علق قائلاً: "مش مصدق جيدن 21 عاماً"، و ظهر من خلاله في مراحله العمرية المختلفة. يذكر أن الفنان العالمي ويل سميث شارك مؤخراً في فيلم "علاء الدين"، و هو من إخراج جاي Advertisements ريتشي، و بطولة كل من مينا مسعود، نعومي سكوت، مروان كنزاري، نافد نقبهان، نسيم بيدراد، بيلي ماجنوسن، نعمان عكار.

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