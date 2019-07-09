تعرض لحادث سير أعلى كوبري أكتوبر اليوم الثلاثاء، و هو حادث بسيط نتج عنه إصابات بسيطة . و أدى الحادث لذهاب المطرب مصطفى قمر إلى المستشفى للاطمئنان على نفسه ، وطمأن جمهوره على صحته قائلاً :" الحمد لله صحتى بخير ، وشكرا لحب الناس وكل من اطمأن على صحتي " .

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه لحادث.. مصطفى قمر لجمهوره: أنا بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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