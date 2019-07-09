تغُني وتُسرق.. كواليس 5 أيام في حياة نشوى مصطفى

تداول رودا مواقع التواصل الاجتماعي مقطغ فيديو للفنانة المصرية نشوى مصطفى، وهي تغني في حفل زفاف نجلها الذي أقيم يوم الجمعة الماضية بأحد الفنادق الكبري.

وخلال الفيديو أطلت نشوى، وهي تغني بطريقة عفوية مرحة، تستعرض واجبات وحقوق كل من ابنها وزجته بطريقة مبتكرة، ونال الفيديو استحسان الجمهور، بعد ظهورها بشكل كوميدى كعادتها.

نجوم الفن في حفل زفاف نجل نشوى مصطفي

وحضر حفل الزفاف عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على التواجد وتهنئة نشوى مصطفى، منهم أنوشكا وماجد الكدواني ورانيا فريد شوقي ولقاء سويدان ومحمد عبد الرحمن وعلي ربيع وإدوارد وزوجته وإيمان السيد وعزة مجاهد وغيرهم.

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وحرصت نشوى، على تقديم مفاجأة لابنها، في حفل زفافه، في شكل أغنية توجه من خلالها رسائل تهديد لزوجة ابنها بشكل فكاهي، قائلة: "نصيحة صريحة.. ركزي معايا كام ثانية.. أنا هبقى مراته التانية".

يافرحة ماتمت سرقة نشوي مصطفي بعد فرح نجلها بيومين

كانت الفنانة نشوى مصطفى، كشفت عن تعرض سيارتها للسرقة، بعد يومين من زفاف نجلها بأحد فنادق القاهرة، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إزاز العربية اتكسر وكل اللي فيها اتسرق"، مضيفة: "أكتر حاجة زعلانة عليها لاب توب ابني وشنطة هدومه وبدلة فرحه".

فتيات مواقع التواصل لـ" نشوي مصطفي": حماة تمر أوي

وعلق عدد من فتيات مواقع التواصل الإجتماعي، علي مقطع الفيديو الذي أطلت خلاله الفنانة نشوي مصطفي في حفل زفاف نجلها، قائلين:" ياريت كل حماة مصر زي كده"، كما علق أخريين :" دي حماة تمر أوي".