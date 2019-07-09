ميرنا وليد - بيروت - رامز جلال متورط بقضية فساد و هل شاهدتم من قبل جسد زوج بلقيس الرياضي؟ موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية سيرين عبد النور لزوجها بعيد زواجهما: "بحبك لتخلص الدنيي" رامز جلال متورط بقضية فساد لن تصدقوا الشبه الكبير بين باسل خياط وشقيقه هل شاهدتم من قبل جسد زوج بلقيس الرياضي؟ مايا دياب برقصة طريفة وسط الشارع شاهدوا كيف كانت ريهام سعيد يوم زفافها قبل 26 سنة نيكول كيدمان تتمنى انجاب طفل عن عمر الـ52 سنة وإلا... Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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