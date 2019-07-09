ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية جيني إسبر أنها لاتزال تحلم بتحقيق المزيد من النجاحات، وأن طموحها لم ولن يتوقف أبداً.
وقالت إسبر في حديث خاص لموقع "الفن": رغم أنني شاركت في أكثر من مئة مسلسل درامي خلال 18 عاماً، إلا أن ما تحقق لا يزيد عن 10 بالمئة مما أطمح إليه، وفي كل عمل أسعى لأن أكون متجددة بعيداً عن النمطية والتكرار.
وأوضحت جيني إسبر أنها مستمرة في الجزء الثاني من مسلسل "حرملك" مع المخرج تامر إسحق، مشيرة إلى أنه أول أعمالها للموسم القادم، في وقت أكدت فيه أنها تدرس عدة عروض أخرى، منها أعمال شامية واجتماعية معاصرة.
ويشار إلى أن جيني إسبر شاركت الموسم الماضي بثلاثة أعمال هي "حرملك" و"عن الهوى والجوى" و"سلاسل ذهب".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن - جيني إسبر طموحها لن يتوقف .. ومستمرّة في "حرملك"خاص الفن – هيا مرعشلي توضح حقيقة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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