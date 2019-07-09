خاص الفن – هيا مرعشلي توضح حقيقة ارتباطها

ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة ​هيا مرعشلي​ ارتباطها بأي ممثل سوري كان أم لبناني، مشيرة إلى أن هذا الموضوع بات يتكرر خلال الفترة الأخيرة وبات يؤرقها.

وأكدت لموقع الفن أنها عندما ترتبط فإنها ستنشر ذلك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة أن كل الأخبار التي تتحدث عن الارتباط عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً.

وكانت هيا قد تعرضت لشائعة وفاة بعد تعرضها لحادث سير في شوارع دمشق منتصف الشهر الماضي قبل أن تنفيها عبر موقعنا بشكل خاص.

ويشار إلى أن هيا مرعشلي قد تميزت خلال رمضان الماضي ببطولة ثلاثة أعمال هي "دقيقة صمت" و"مسافة أمان" و"عندما تشيخ الذئاب".