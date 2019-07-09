ميرنا وليد - بيروت - انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار كثيرة عن انضمام الممثلة ​دانييلا رحمة​ لأسرة مسلسل (بيروت سيتي) في جزء جديد منه، بعد أن كانت شاركت في بطولة الجزء الأول منه قبل عامين، لذلك يهمّ دانييلا أن تنفي أي تعاقد على أي مشروع دراميّ، وتؤكد أنها لم تنضم للمسلسل وأنّ الفكرة ليست واردة حالياً.

نذكر أنّ دانييلا عادت من أستراليا مؤخراً وبدأت بقراءة نصوص لمشاريع لبنانية وعربية، لتختار العمل الذي ستطل به قريباً. واشارت دانييلا في حديث خاص مع الفن انها تقرأ حاليا نص لمسلسل سوري وآخر لمسلسل عربي مشترك ولكنها حتى الآن لم تستقر على اختيار وهنالك احتمال كبير ان تطل خارج شهر رمضان ايضا.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص - دانييلا رحمة لن تشارك في بيروت سيتي 2 وهذه مشاريعها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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