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""الخليج 365"" من بيروت: كشف الفنان التونسي ظافر العابدين تفاصيل آخر يوم تصوير لمسلسل "عروس بيروت". وذلك بفيديو نشره من كواليس التصوير وتظهر فيه الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، وفيه يستعرض العابدين موقع التصوير، ويُعلن من خلاله عن موعد عرض المسلسل في شهر سبتمبر المقبل عبر شاشة MBC 4.
يُذكر أنها شاركت معه بمسلسل ليالي أوجيني الذي كان آخر أعماله في شهر رمضان 2018
كانت هذه تفاصيل خبر "عروس بيروت" يجمع كارمن بصيبص مع ظافر العابدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.