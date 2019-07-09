"عروس بيروت" يجمع كارمن بصيبص مع ظافر العابدين

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""الخليج 365"" من بيروت: كشف الفنان التونسي ظافر العابدين تفاصيل آخر يوم تصوير لمسلسل "عروس بيروت". وذلك بفيديو نشره من كواليس التصوير وتظهر فيه الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، وفيه يستعرض العابدين موقع التصوير، ويُعلن من خلاله عن موعد عرض المسلسل في شهر سبتمبر المقبل عبر شاشة MBC 4.

يُذكر أنها شاركت معه بمسلسل ليالي أوجيني الذي كان آخر أعماله في شهر رمضان 2018

