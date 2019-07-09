منة شلبي تنتهي من تصوير دورها بفيلم أحمد حلمي

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""الخليج 365"" من بيروت: انتهت الفنانة منة شلبي من تصوير مشاهدها بفيلم "خيال مآتة" الذي يجمعها للمرة الثالثة بالفنان أحمد حلمي، وهذه المرة بدور زوجته "باكينام". وتدور أحداث العمل الذي كتبه عبد الرحيم كمال، وأخرجه خالد مرعي، وأنتجه وليد صبري، حول مهندس يدعى "زيزو" يعاني من الشك المرضي، ويتعرض لمواقف صعبة في إطارٍ اجتماعي كوميدي خفيف. علماً أنه يرتكز منذ بدايته على تقنية "الفلاش باك"(استعادة ذكريات الماضي). حيث يظهر "حلمي" في سنٍ كبير، ويبدأ باستعادة الذكريات القديمة، ويتذكر لقائه بزوجته "باكينام"، والحيل التي نفذها للزواج بها. مع الإشارة إلى أنه من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل.

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