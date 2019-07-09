مروان خوري ونجوى كرم نجما مهرجان الفحيص الأردني

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""الخليج 365"" من بيروت: يقتتح الفنان اللبناني مروان خوري بتاريخ 11 أغسطس القادم، ليالي الدورة الـ28 من مهرجان الفحيص في الأردن من تنظيم نادي شباب الفحيص الذي أطلقه منذ العام 1990 تحت عنوان "الأردن تاريخ وحضارة" في بلدة الفحيص القديمة الواقعة على بعد نحو 13 كيلومترا من العاصمة عمان.

وفيما أعلنت إدارة المهرجان أن المغنية اللبنانية نجوى كرم ستُحيي حفل الختام بتاريخ 16 من أغسطس، تستضيف ليالي المهرجان العديد من النجوم من مختلف البلدان العربية، بينهم السوري حسين الديك والتونسية يسرا محنوش، إلى جانب عدد من فناني الأردن من أجيالٍ مختلفة.

ويشمل برنامج المهرجان معارض تشكيلية وأخرى للحرف التقليدية والمنتجات اليدوية وورش عمل وبرامج وأنشطة موجهة للأطفال. كما يقيم ندوة عن الدراما العربية تتحدث فيها الممثلة والمنتجة المصرية إلهام شاهين والممثل السوري رشيد عساف.

هذا ويحتفي المهرجان في هذه الدورة بالزعيم الأردني الراحل كايد مفلح عبيدات الذي اختير "شخصية المهرجان". حيث سيُخصص له ندوة يتحدث فيها رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة.

أما في "ركن المدينة"، فقد اختارت إدارة المهرجان هذا العام تسليط الضوء على مدينة الإسكندرية المصرية من خلال ندوة تتناول تاريخ وحاضر المدينة وأبرز معالمها وشخصياتها.