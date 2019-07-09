شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر بعد تعرضه لحادث سير: عين وصابتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن المطرب مصطفى قمر جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرضه لحادث تصادم، اليوم الثلاثاء، أثناء قيادته سيارته، دون تعرضه لإصابات بالغة.

وكتب مصطفى قمر عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام: "يا جماعة أنا الحمد لله كويس وبخير علشان اللى اتكتب.. دى حادثة بسيطة وقدر الله ما شاء فعل، يللا خدت العين.. خلونا ننبسط بقى بالألبوم، واستنوا أول جزء من غنوة فى الألبوم".

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وكان الفنان مصطفى قمر تعرض اليوم لحادث سير، إذ تصادمت سيارته بسيارة أخرى على إحدى الطرق، دون إصابات.

ويحيى النجم مصطفى قمر حفلا غنائيا فى مسقط رأسه الإسكندرية على المسرح الرومانى آخر الشهر الجارى، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة، بالإضافة لأغانى ألبومه المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

ويتعاون قمر فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعرى وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم، ويقدم فيه قمر أغانى متنوعة عن ألبوماته السابقة.