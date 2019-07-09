شكرا لقرائتكم خبر عن الهندية ديبيكا بادوكون وريثيك روشان عاشقان فى Satte Pe Satta والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون بشكل نهائى موافقتها على العمل مع الممثل الوسيم الموهوب ريثيك روشان بل وتعاقدت على فيلمه "Satte Pe Satta" إخراج فرح خان، وسيؤديان معاً مشاهد رومانسية، وهذا الفيلم هو النسخة الجديدة المعدلة من فيلم "Satte Pe Satta" لأسطورة الهند أميتاب باتشان الذى مثله فى الثمانينات، ولكن لا أحد يعلم هل ستكون النسخة الجديدة بنفس قصة فيلم أميتاب باتشان أم لا، ولم يذكر حتى ديبيكا بادوكون، فرح خان، ريثيك روشان آية تفاصيل عن الفيلم مثل "الميزانية، الإنتاج، ميعاد التصوير، فريق العمل، القصة، ميعاد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية"، بل جميعهم التزموا التكتم التام حتى يكون الفيلم بمثابة مفاجآة للجمهور .

يذكر أن الممثل الهندى الوسيم ريثيك روشان - المعروف بجاذبيته وسحره وأدائه التمثيلى الناجح وعوامل كثيرة تؤهله لأن يكون من أنجح الممثلين فى بوليوود - أبدى رغبته من قبل فى أنه يريد العمل مع الممثلة الهندية الجميلة ديبيكا بادوكون، وعبرت هى أيضاً بالمثل فى العديد من اللقاءات الصحفية وقنوات التليفزيون الهندى ان لديها شعور بأنه لو مثلت مع ريثيك روشان سيكونان ثنائياً رومانسياً ناجحاً، وعلى الفور استغلت المخرجة الهندية فرح خان تلك التصاريح، وأخبرت كلاً من ديبيكا بادوكون، ريثيك روشان فى أنها تود إخراج فيلم رومانسى يجمعهما.