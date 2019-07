شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جايسون ستاثام بصحبة ابنه جاك فى بيفرلى هيلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمى جايسون ستاثام على قضاء يوم مع ابنه جاك، والذى يبلغ من العمر عامين، وذلك فى إحدى الحدائق فى بيفرلى هيلز، وحرص موقع صحيفة الديلى الميل على نشر صور جايسون مع ولده بإخفاء معالم وجه الطفل.

جايسون ستاثام من ضمن النجوم العالميين ممن قاموا بالمشاركة فى تحدى the Bottle Cap وفيه يجب على النجم القيام بفتح غطاء الزجاجة من خلال ركلها من الأعلي.

ويبدو أن التحدى لقى إعجاب الكثيرين، حيث حقق فيديو قيام جايسون ستاثام بالتحدى أكثر من 19 مليون مشاهدة فى ساعات أسبوع، ويبدو أن التحدى سيكون الهوس الجديد لدى النجوم بعدما شارك به عن من الرياضيين أيضا.

من جانب آخر ينتظر ستاثام عرض فيلمه الجديد Hobs & Show، وهو من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ولأول مرة سيكون الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذان يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربى، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.