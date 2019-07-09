شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ضيفة شرف مهرجان شابكة للراب العربى فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان شابكة للراب العربي جمهورية مصر العربية لتكون ضيفة شرف النسخة التاسعة من الكرنفال الأعرق فى مجال الهيب هوب المغربى، المقرر انطلاقه رسميا مساء الأحد المقبل.

وتفتتح الفنانة مي كساب فعاليات المهرجان في أول لياليه التى تشهد حفل تكريم للوفد المصري المشارك هذا العام، بحضور الكاتب الصحفي إلهامي المليجي، الذي يستلم درعا تكريميا عن مجمل أعماله الصحفية بينما تتسلم كساب تكريما عن أعمالها الفنية خاصة مع لمعان نجمها مؤخرا بإطلاق ألبومها الجديد "أنا لسه هنا"، والتي قدمت فيه دويتو غنائي مع نجم المغرب فريد غنام.

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كما يحتضن المهرجان إطلالات غنائية للراب المصري تتمثل في مشاركة مغني الراب الشاب "ويجز"، بجانب وضع الفنان حسام الحسيني لمسته الغنائية في ختام المهرجان، الذي يشهد حفل نجم الراب المغربي "مسلم"، مساء الأحد 21 يوليو.