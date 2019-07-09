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شكرا لقرائتكم خبر عن فستان كيم كاردشيان الضيق يجعلها تواجه أكبر آلام فى حياتها... اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان أن تتحدث عن أصعب اللحظات التي شعرت فيها بالآلام ، و يبدو أن من يقرأ هذه الكلمات يتوقع أن كيم ذات الـ ( 38 عام ) ستتحدث عن إصابتها أو إجراء إحدى العمليات الجراحية .
فاجأت كيم كاردشيان محبيها ومعجبيها بأن أكثر ألم تعرضت له كان في حفل " Met Gala " لعام 2019 ، و كان السبب في ذلك هو ارتدائها فستان ضيق من تصميم " Thierry Mugler " إضافة إلى مشد Mister Pearl والذي لم يسمح لها بالجلوس، حيث أكدت أنها حصلت على دروس فى التنفس حتى تتمكن من إرتداء الفستان.
ونقلا عن موقع " جاست جيرد" الذي نقل عن مجلة "وول ستريت جورنال": قالت كيم كاردشيان "لم أشعر أبداً بآلام كهذه في حياتي ، فكان يجب أن اكشف عن عدد من الصور لما حدث لي بعد خلع ملابسي فكانت الآثارتظهرعلى ظهري وبطني".
كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
كيم كاردشيان
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