شكرا لقرائتكم خبر عن تشريح جثة كاميرون بويس للوقوف على أسباب الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أُجرى أمس الإثنين تشريح لجثمان الفنان الراحل كاميرون بويس، والذى رحل عن عمر 20 عاما فقط إثر نوبة كانت تصيبه، بسبب مرض مزمن غير معلن، وكشف موقع justjared أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن أسباب الوفاة إلا بعد مزيد من التحقيق فى الأمر للخروج بنتيجة نهائية.

الممثل الشاب شارك فى العديد من الأعمال الفنية، منذ أن كان طفلا، وظل يتدرج فى الأدوار ما بين المسلسلات والأفلام وتحديدا مع شركة ديزنى التى كانت تتعاون معه فى كثير من الأحيان.

Cameron Boyce، كاميرون بويس تنبأ له الكثيرون بمستقبل كبير في عالم الفن إضافة إلى مساهماته الإنسانية والخيرية التى كان يقدمها ويحرص على المشاركة بها.

Advertisements

كاميرون حصل على جائزة وحيدة أكدت أن مستقبله الفنى سيكون ذا بصمة مختلفة، حيث حصل على جائزة Young Artist Awards عام 2012 أفضل أداء فى فيلم روائى طويل، وهو فيلم Judy Moody and the Not Bummer Summer.

يذكر أن كاميرون بويس شارك فى عدد من الأعمال التليفزيونية الشهيرة، ومن أبرزها "Austin & Ally" و"Ultimate Spider-Man" و"Liv and Maddie" و"Descendants" و"Code Black" و"Descendants" و"Steps"، وغيرها.