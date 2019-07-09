شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاة أشهر أب بالسينما المصرية.. تعرف على ما قدمه حسين رياض للأبوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم تحل ذكرى وفاة الممثل الراحل حسين رياض، الذى اشتهر فى أربعينات وخمسينات وستينات القرن الماضى بدور الأب الطيب المضحى فى السينما المصرية، والذى كان يجذب جميع المنتجين للتعاقد معه؛ بسبب صدق أدائه ومشاعر الأبوة التى يبرزها على الشاشة، والتى تتسبب فى تعاطف الجمهور معه، لذلك إحياءً لذكرى وفاة الممثل المصرى حسين رياض، وتقديرًا لمشواره الفنى الحافل بالكفاح والنجاح سنرصد لكم بالتفاصيل أشهر أدواره فى الأفلام كأب وجد فى السينما المصرية والتى ننصحكم بمشاهدتها على النحو التالى: 1- فيلم السبع بنات 1961 : جسد دور "منصور" الأب لسبع فتيات فى أعمار مختلفة، والذى كان يضحى براحته واستقراره من أجلهن، حيث كان يعمل فى وظيفتين فى الصباح والمساء لتوفير احتياجاتهما وطلباتهما ودفع مصاريف المدرسة والجامعة الخاصة بهم، ويعتبر هذا الفيلم من علامات السينما المصرية، حيث كان الأداء الخارق للممثل حسين رياض سببا فى نجاح الفيلم، بالإضافة إلى أنه كان أب مضحى لسبع فتيات وأشهر فنانات فى السينما المصرية، ونجح فى كسب تعاطف الجمهور معه، فيلم السبع بنات بطولة كل من: "حسين رياض، سعاد حسنى، نادية لطفى، زيزى البدراوى"، قصة وسيناريو وحوار نيروز عبد الملك، إخراج عاطف سالم .

جسد حسين رياض فى هذا الفيلم دور "أمين" الأب المضحى الذى يعمل كموظف بسيط ويعيش حياة هانئة وبسيطة مع زوجته وأبنائه، وفجأة ينام ويرى فى حلمه أنه توفى، ثم يرى حياة أسرته بعد وفاته كيف ستصبح، وتتوالى الأحداث إلى أن يفيق أمين من حلمه، ويرجع كل شىء إلى طبيعته، واستطاع حسين رياض لفت الأنظار إليه من خلال أداء دور الأب المضحى فى هذا الفيلم، فكيفية تعامله مع سير الأحداث وأداؤه الانفعالى والتمثيلى كأب كانت من عوامل نجاحه فى فيلم بابا أمين، وقد شاركه البطولة كل من: "حسين رياض، مارى منيب، فاتن حمامة، كمال الشناوى"، تأليف وإخراج يوسف شاهين.

جسد حسين رياض دور "عبد الواحد" البستانى الذى يعمل بستانيا فى حديقة القصر الثرى، الذى يمتلكه أحد الباشوات الأثرياء، والذى يمارس نظام الإقطاع مع العمال العاملين لديه فى أراضيه، و"عبد الواحد" الأب لشابين يريدهما فى مكانة مرتفعة لكى يفتخر بهما ويعوضاه عن الذل والإهانة اللتين يتعرض لهما على يد الباشا، واستطاع حسين رياض من خلال دوره فى هذا الفيلم كسب تعاطف الجمهور معه، من خلال إبرازه للشخصية المضحية من أجل أبنائها والتى تتعرض للظلم والقهر والجلد، ويفقد النطق إلى أن تحدث ثورة 23 يوليو، ويتم توزيع الأراضى الزراعية بالتساوى، ويشعر بالإنصاف والعدل بعد ذلك، فيلم رد قلبى بطولة كل من: "حسين رياض، شكرى سرحان، مريم فخر الدين، أحمد مظهر، زهرة العلا، صلاح ذو الفقار"، قصة يوسف السباعى، إخراج عز الدين ذو الفقار.

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جسد حسين رياض فى هذا الفيلم دور "زاهر" الأب الذى يعمل موظفا بسيطا، ويكافح من أجل أبنائه، ويتصف بأنه شخصية وطنية لكنها مسالمة وطيبة جدا، كما يخاف على أبنائه، إلى أن يطرق باب بيته "أحمد" وهو أحد الفدائيين المكافحين ضد الاحتلال الإنجليزى الذى يريد أن يمكث ويتخفى فى منزل "زاهر"، ويوافق زاهر على تخبئة أحمد من عيون الإنجليز، ويتعرض الأب زاهر إلى العديد من التضحيات؛ بسبب تستره على أحمد، فيلم "فى بيتنا رجل" بطولة كل من: "حسين رياض، عمر الشريف، زبيدة ثروت، زهرة العلا، رشدى أباظة، حسن يوسف"، قصة إحسان عبد القدوس، إخراج هنرى بركات.

جسد حسين رياض دور "شحاته" الأب الذى يعانى من السيطرة وتحكم زوجته بشخصيته وحياته والتى تفرض عليه قراراتها وشخصيتها رغمًا عن إرادته ورغباته، وشحاتة أيضًا شديد التقرب إلى ابنته ليلى التى تحكى له كل شىء عن حياتها اليومية وتصارحه بحبها لأحد الشباب، واستطاع حسين رياض من خلال هذا الدور إبراز عدة جوانب من خلال أدائه التمثيلى، مثل: "تضحية الأب، تحكم الزوجة، الكوميديا، السيطرة فى النهاية على زوجته من خلال شدته معها"، ويمكننا القول إن حسين رياض نجح جدا كممثل من خلال شخصيته بهذا الفيلم، فيلم "مفيش تفاهم" بطولة كل من: "حسين رياض، سعاد حسنى، علوية جميل، حسن يوسف، زينات صدقى، أحمد الحداد، نبيلة عبيد"، قصة نيروز عبد الملك، إخراج عاطف سالم.

جسد حسين رياض فى هذا الفيلم دور "الجد" الذى يعانى من عدم رغبة حفيدته فى الزواج وتسلط شخصيتها على الرجال عامة، إلى حد أنها تفرض سيطرتها على جدها أيضا إلى أن يظهر فى حياتهم "حسن" الطبيب البيطرى الذى يجعلها شخصية لطيفة وليست مسيطرة، ويعتبر دور الممثل الراحل حسين رياض فى هذا الفيلم هو الدور الوحيد الذى ظهر به كجد وليس أبا، مما أثبت أنه ناجح فى أداء أكثر من جانب وشخصية فى وقت واحد، فيلم "آه من حواء" بطولة كل من: "حسين رياض، لبنى عبد العزيز، رشدى أباظة، عبد المنعم إبراهيم، مديحة سالم"، مقتبس عن رواية ترويض الشرسة للكاتب العالمى وليام شكسبير، وسيناريو وحوار محمد أبو سيف، إخراج فطين عبد الوهاب.

جسد حسين رياض دور الأب الذى لديه فتاة تعمل صحفية فى إحدى المجلات، وتتصف بالجرأة، لتكتب عن فتاة حرامية تتحمس لها وتريد أن تبعدها عن طريق الضلال، واستطاع الممثل حسين رياض إبراز شخصية الأب الذى يخاف على ابنته كثيرًا من خلال هذا الفيلم، ويريدها أن تتزوج من ابن أخيه، ليستطيع حسين رياض جذب انتباه الجمهور من خلال شخصيته بهذا الفيلم، فيلم المعجزة بطولة كل من: "فاتن حمامة، شادية، حسين رياض، عمر الترجمان، يوسف شعبان"، قصة حسن الإمام، سيناريو وحوار محمد مصطفى سامى، إخراج حسن الإمام.

يذكر أن الممثل الراحل حسين رياض، هو ممثل مصرى ولد فى 13 يناير، بحى السيدة زينب، ثم عمل لفترة فى فرقة يوسف بك وهبى، ليقدم العديد من المسرحيات لينضم إلى التمثيل بالسينما ويقدم العديد من الأفلام المصرية الناجحة، واستمر فى عطائه الفنى الزاخر بتقديم الأفلام والمسرحيات إلى أن توفى عن عالمنا فى 9 يوليو 1965 ليحزن عليه جميع محبيه ومعجبيه من الجمهور والوسط الفنى.