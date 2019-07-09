شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقيقه لأعلى إيرادات.. عرض "كازبلانكا" فى لندن السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما تربع فيلم "كازابلانكا"على عرش الإيرادات وأصبح الأعلى ايرادا فى تاريخ السينما، حيث وصلت إيراداته فى شباك التذاكر منذ طرحه في موسم عيد الفطر الماضى حتى أمس الأول الأحد إلى 67.717.382 قرر صناع الفيلم عرضه فى العاصمة الإنجليزية لندن أيام 13 ،14 ،15 من شهر يوليو الجارى.

وكان النجم أمير كرارة قد نشر على "ستورى" حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام صورة له من الفيلم وكتب عليها " كازبلانكا في لندن .. 13 و 14 و 15 يوليو ".

ويعد تحقيق كازبلانكا لـ 67.717.382 هو رقم قياسى جديدة ينضم إلى مجموعة الأرقام القياسية التى كسرها "كازابلانكا" منذ طرحه فى أول أيام عيد الفطر، حيث حصد 8 ملايين جنيه فى ثانى أيام العيد، ليكسر وقتها الرقم الذى سجله الفيلم نفسه فى أول أيام عيد الفطر وهو 6 ملايين و700 ألف جنيه، بعدما كان الرقم القياسى مسجلا باسم فيلم "حرب كرموز" لأمير كرارة والذى حقق 6 ملايين و400 ألف فى أحد أيام عيد الفطر من العام الماضى.

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ومن الأرقام القياسية التى حققها فيلم "كازابلانكا" أيضاً، وصوله إلى 24 مليون جنيه خلال أيام عيد الفطر وهم 3 أيام عرض فقط، وهو رقم لم يصل إليه أى فيلم فى السينما خلال هذا العدد من الأيام ليؤكد "كازابلانكا" تفوقه الكاسح فى موسم عيد الفطر، أما ثالث الأرقام القياسية هو تحقيق الفيلم 50 مليون جنيه بعد أسبوعين عرض فقط لصبح أسرع فيلم يصل إلى 50 مليون جنيه ايرادات فى تاريخ السينما المصرية.

فيلم "كازابلانكا"، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.