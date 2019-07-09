شكرا لقرائتكم خبر عن "الممر" يحقق أعلى إيرادات فى تاريخ أحمد عز فى السينما بـ 60 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق النجم أحمد عز بعد خمسة أسابيع عرض لفيلمه "الممر" إيرادات وصلت إلى 60 مليون جنيه، ليكسر بذلك إيرادات فيلمه "الخلية" الذى كان يعد أكثر أفلام عز تحقيقا للإيرادت بـ 54 مليون جنيه وقت عرضه.

وكان عز قد احتفل منذ أيام مع الجمهور بفيلم "الممر" فى لبنان والأردن والإمارات، وذلك بحضور عدد من الفنانين المشاركين فى بطولة الفيلم منهم أحمد رزق ومحمد فراج.

وحضر الافتتاح في هذه الدول رجال الثقافة والفن، وأشاد الجماهير بالعمل وصناعه.

Advertisements

وألقي نجوم العمل كلمة تحية وشكر للجمهور الأردني على ردود الفعل الإيجابية التي تخطت الحدود نظرا لروعة العمل ولمسته للجانب الوطني لدى الأمة العربية، وكان عز قد استمر في جولته في دول لبنان والإمارات حيث تم عرض فيلم الممر هناك.

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.

"الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية، خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.