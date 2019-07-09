صور| دوللي شاهين تتعرض لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة دوللي شاهين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورة لسيارتها المتهشمة، جراء حادث تعرضت له في كندا. وكتبت دوللي: "الحمد لله.. قدر ولطف"، وتفاعل معها الجمهور وتمنوا لها السلامة. يذكر أن الفنانة اللبنانية دوللي شاهين احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها.

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