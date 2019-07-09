بعد تعرضه لحادث.. هذا ما قاله مصطفى قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة يطمئن بها جمهوره بعد الحادث الذي تعرض له.

وكتب قمر: "يا جماعة أنا الحمد لله كويس وبخير، علشان اللي اتكتب، دي حادثة بسيطة وقدر الله ما شاء فعل، يلا خدت العين خلونا ننبسط بقي بالألبوم، واستنوا أول جزء من غنوة في الألبوم، قريبا".

ويستعد "قمر" لإطلاق البومه الجديد الذي تعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، من بينهم حميد الشاعري، أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى، محمد الهادي، وليد سعد، أمير طعيمة، رضا زايد، سامح كريم، مودي سعيد، رمضان محمد، أسامة مصطفى، خالد أمين، وأحمد علاء الدين.