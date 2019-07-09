مرة أخرى.. الفنانة شهيرة تظهر دون حجاب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة شهيرة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية الاستوري، صورة جديدة لها ظهرت فيها دون حجاب.
وظهرت الفنانة المعتزلة شهيرة، بشعر أصفر، برفقة الفنانة رجاء الجداوي، وصديقة لهما.
وكانت الفنانة شهيرة قد تعرضت لانتقادات واسعة بعد ظهورها دون حجاب، خلال حضورها بازارا خيريا أقيم داخل أحد المراكز التجارية لتوفير متطلبات المرأة، في شهر فبراير الماضي، ودافعت شهيرة عن نفسها وأكدت أنها لا تزال محجبة، مؤكدة أنها ظهرت دون حجاب في مكان كله سيدات.
يُذكر أن آخر ظهور للفنانة شهيرة كان من خلال برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي عُرض في رمضان الماضي.
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