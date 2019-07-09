صور| علي ربيع وأوس أوس في "أليس في بلاد العجائب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" صور تجمعه بالفنان علي ربيع، في أثناء حضورهما مسرحية "أليس في بلاد العجائب".
وعلق أوس أوس على الصور: "شاهدنا أمس مسرحية أليس فى بلاد العجائب، بطولة نجمة مصر مروة عبد المنعم، وصديقنا مصمم الاستعراضات والممثل الجبار ضياء شفيق، من إخراج محسن رزق، بجد من أسعد الأيام فى حياتنا، وكل الكاست عامل مجهود خرافي، لازم كل الناس تروح بجد تتفرج هاتتبسط جدا، يوميا ما عدا التلات 8 مساءً، وتحية خاصة لرئيس البيت الفني عادل عبده".
والمسرحية بطولة الفنانة مروة عبدالمنعم، ومن إخراج محسن رزق، وديكور حازم شبل، ومن إنتاج فرقة تحت 18 التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة المخرج عادل عبده.
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