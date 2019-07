"اُتهم بالضرب واعترف أنه أب سيئ وزوجته وصفته بالحنون".. الوجه الآخر للأيقونة الأمريكية توم هانكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

يحتفل الفنان العالمي، توم هانكس، اليوم، بعيد ميلاده الـ63، إذ ولد في 9 يوليو 1956 في كونكورد بولاية كاليفورنيا، ويعتبر أكثر أبناء جيله تألقا وتوهجا في الأعمال التي خاض بطولتها، إذ يحرص على أدق التفاصيل فيما يقدمه، ليصبح واحدا من حالات النجاح المتوهجة في السينما العالمية، ومعادلة صعب تكرارها تجمع بين جودة العمل الفني والقيمة الفنية والنجاح التجاري.

وفي عيد ميلاده الـ63، نرصد لكم مواقف من حياة الفنان العالمي توم هانكس..

- اسمه الحقيقي توماس جيفري هانكس، وعاش طفولة مضطربة وكان كثيرا ما تتنقل عائلته من مدينة إلى أخرى، وانفصل والداه وهو صغير، الأمر الذي أثر عليه سلبا.

- لم يكن لدى توم هانكس أي خبره تمثيلية عندما كان طالبا في الجامعة، ولم يكن يفكر في العمل بالتمثيل بأي شكل.

- لفت انتباه إعلان لإحدى المسرحيات، فتقدم بطلب للتمثيل في إحدى المسرحيات بهدف التجربة، وتم قبوله في فريق التمثيل، وبدأ من هذا الدور مشواره الفني.

- اقتنع مخرج المسرحية بأداء توم هانكس، ودعاه للذهاب إلى كليفلاند، وكانت البداية التمثيلية له.

- قدم عام 1980 بعض من الأعمال التليفزيونية التي جعلت وجهه مألوفا لدي الجمهور الأمريكي، لكن لم تحقق له أي شهرة.

- بدايته الحقيقة من خلال حقبة التسعينيات من خلال عدة أفلام مميزة مثل فيلم (فيلادلفيا) الذي حصل من خلاله على جائزة أوسكار لأول مرة كأفضل ممثل عام 1993.

Advertisements

- ترشح لبطولة الفيلم الشهير "الخلاص من شاوشانك" من كتابة وإخراج فرانك درابونت عن رواية لستيفن كينغ بعنوان "ريتا هيوارث والخلاص من شوشانك"، لكن في هذا العام كان مشغولا بالتحضير لفيلمه الأشهر "فورست جامب"، والذي حصل من خلاله على جائزة الأوسكار، وصف النقاد المفاضلة بين "الخلاص من شاوشانك" و "فورست جامب" بالأمر شديد الصعوبة، وبالموقف الذي يُحسد عليه.

- في عام 1996 أخرج فيلمه الأول عن موسيقى الروك بعنوان (هذا الشيء الذي تفعله)، وقدم العديد من الأفلام الكبيرة، منها "cast away" في عام 2000، والذي حقق نجاحا مدويا، وسلسلة أفلام شخصية "روبرت لانجدون" للمؤلف دان براون، والتي و صلت إيراداتها أكثر من مليار دولار.

- أخرج توم هانكس 3 أفلام، بدأها بفيلم that thing You Do، ثم فيلم "Band of brothers"، وفيلم Larry Crowne.

- قصة حب توم هانكس وزوجته ريتا من أشهر قصص الحب في هوليوود، 30 عاما مرت على زواجهما وهما في قمة نضجهم العاطفي، والتفاهم بينهما يزيد يوما بعد يوم، التقى هانكس بريتا لأول مرة في مسلسل Bosom Buddies، وكان متزوجًا من حبيبته في الجامعة سمانثا لويس، ولديه طفلان منها، في حين كانت ريتا مخطوبة، ومع ذلك انفصل كلاهما عن شريكه، لتبدأ حياتهما سويًا.

- واجه توم هانكس دعاوى ضرب واعتداء في محكمة لوس أنجلوس من زوجته الأولى سمانتا لويس، واعترف "هانكس" في المحكمة أنه لم يكن زوجًا جيدًا لـ"سمانثا"، ولا أبا مثاليا لأبنائه، فالعمل احتل كل وقته، وغياب التواصل مع زوجته أدى للطلاق.

توم هانكس في لقاء تلفزيوني

- عند سؤال ريتا ويلسون، خلال تقرير نشرته مجلة E News، عن سبب استمرار زواجها مع توم هانكس كل هذه المدة الطويلة قالت: "أنا حنون وهو حنون"، مشيرة إلى أن توم هانكس حين يجلس معها أمام التلفزيون يدلك قدمها.

- في عام 2017، نشر الفنان توم هانكس كتابه "Uncommon Type" الذي حقق مبيعات كبيرة.