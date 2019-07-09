فيديو| هكذا احتفل توم هانكس بعيد ميلاده الـ63

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان الأمريكي توم هانكس، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو له وهو يقضي عيد ميلاده الـ63 في أحد الشواطئ.
وظهر هانكس في الفيديو وهو يقفز في المياه بشكل كوميدي، ونال الفيديو إعجاب متابعيه، متمنين له عيد ميلاد سعيد.
ولد توم هانكس في 9 يوليو 1956 في كونكورد بولاية كاليفورنيا، ويعتبر أكثر أبناء جيله تألقا وتوهجا في الأعمال التي خاض بطولتها.
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