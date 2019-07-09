فيديو| الفيشاوي والدقن ونيللي يكشفون حقيقة "بخل" عبدالمنعم مدبولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أشيع عن الفنان عبد المنعم مدبولي أنه كان بخيلا إلى حد كبيرا، وربط البعض بين ذلك وبين نشأته طفلا يتيميا فقيرا.

واليوم في ذكرى رحيل الفنان عبد المنعم مدبولي، إذ رحل في 9 يوليو 2006 نكشف رأي النجوم، الذين عاصروه وعملوا معه في ذلك الأمر.

ففي حوار نادر للفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، مع الإعلامي مفيد فوزي، قال مدبولي إن الفنان فؤاد المهندس يناديه بـ"الجنرال".

وتابع: "أنا لا عمري دخلت كباريه ولا كازينو، وماقدرش دلوقتي أقعد في مكان عام، وكمان ماقدرش آخد مراتي أو أولادي مكان عام".

وحينما سأله فوزي عن السبب، رد قائلا: "الناس متخيلة مثلا إني بدل ما هاكل بالمعلقة وأحطها في بوئي، هاقوم حاططها في ودني، وأنا مش هاقدر آكل و100 عين بتبص عليا".

وعن اتهامه بالبخل، قال: "قالوا عليا بخيل، عشان أنا ماليش دعوة بالسهرات، وأنا شخص انطوائي، باخلص شغلي وأقعد في بيتي".

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واستضاف مفيد فوزي بعض النجوم في الحلقة لسؤالهم عن الأمر، وقال الفنان عبدالمنعم إبراهيم: "الله أعلم، لا مش خايف اتكلم" ثم أشار بحركة يده على الفم، التي يوصف بها الشخص البخيل.

وأضاف فاروق الفيشاوي، الذي مثل معه في عدة أعمال: "هو ليس بخيلا، ولكنه نوع من أنواع الحرص، فمنزله ذو طابع أنيق، وعلم أبنائه أحسن تعليم، وجميعهم وصلوا لمستويات عالية، بفضل ما ينفقه عليهم".

أما نيللي، قالت: "وايه يعني، هو كريم في فنه، ومش مهم حاجة تانية".

كما قال الفنان توفيق الدقن إن مدبولي حريص أكثر مما ينبغي، بسبب حرمانه في طفولته، فهو يعرف قيمة النقود.

بينما قالت زوجته السيدة نجاة: "عمره ما كان بخيل، وأول حد يحس ببخل الزوج هي الزوجة، بالعكس أنا بعمل كنترول على مطالب الأولاد، لأن أي مطالب للأولاد هو بينفذها على طول".

أما ابنته "أمل" قالت: "هو مش بخيل، هو حريص".