تراند اليوم : ضبط فنانة شهيرة في أحضان مخرج.. فضيحة جنسية تهز دولة عربية...

هزت فضيحة جنسية الوسط الفني في المغرب، حيث داهمت مصالح الأمن بالدار البيضاء، يوم الأحد، شقة بحي گوتيي، المتواجد بجماعة المعاريف وسط الدار البيضاء وضبطت فنانة متزوجة متلبسة بممارسة الجنس مع مخرج.

وحسب ما أوردته يومية “الصباح المغربية” في عددها الصادر ليوم الثلاثاء، فإن الممثلة المتزوجة من رجل أعمال مقيم بأمريكا، وجدت في حضن مخرج سينمائي معروف، مشيرة إلى أن إيقافهما متلبسين بالخيانة الزوجية، جاء بتعليمات من وكيل الملك الذي أمر باقتحام الشقة بعد إبلاغ زوجها عن شكه في سلوكها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الزوج أخضع زوجته الممثلة للمراقبة بعدما شكك في سلوكها، سيما في الآونة الأخيرة، إلى أن تأكد ليلة أول أمس الأحد من وجودها بالحي المذكور، حيث أبلغ الشرطة، وأصر على اقتحام الشقة، معربا عن استعداده القيام بأي شيء في حال رفض الأمن التدخل لإيقاف الظنينين.

وأوردت اليومية ذاتها أن عناصر الأمن انتقلت إلى الشقة، لتجدهما داخلها، قبل أن يتم إشعارهما بوجود شكاية ضدهما، ومعاينة الأمكنة والحالة التي كانا عليها، قبل اقتيادهما إلى مقر الأمن للبحث معهما، حيث تقرر الاحتفاظ بهما إلى غاية عرضهما على أنظار النيابة العامة .

وأضاف مصدر الصباح أن الفنانة أصيبت بالصدمة جراء مباغثتها من قبل عناصر الشرطة القضائية، فيما ينتظر أن تكشف التحقيقات عن طبيعة علاقتهما، سيما وأن عينات من المحجوزات أحيلت على الخبرة الطبية للتأكد من إقامتهما لعلاقة جنسية.

وحسب ما تسرب من أخبار فإن الفنانة تبلغ من العمر 48 سنة، سبق لها أن طلقت من زوجها الأول، وانتقلت منذ مدة للاستقرار في كندا، وتعود إلى المغرب بمناسبة أعمال فنية أو لزيارة أقاربها.