أهم المحطات الفنية فى ذكرى وفاة الأستاذ

اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير عبدالمنعم مدبولي، الذي يعد من أبرز الفنانين في العصر الذي بدات فيه السينما المصرية ذروتها والذي مارس التمثيل اكثر من 50 عاما حتى وفاته يوم الأحد 9 يوليو 2006 متأثرا بمرض القلب عن عمر يناهز 85 عاماً ، وشكل مدرسة كوميدية مستقلة في الضحك الراقي، وأسس العديد من الفرق المسرحية مثل المسرح الحر عام 1952 والكوميدي 1963 والفنانين المتحدين 1966 والمدبوليزم 1975 ، في السطور التالية سنعرض لكم اهم نقاط تاريخه. .

نشأته

ولد الفنان عبد المنعم مدبولي 28 ديسيمبر1921 ، وبدأ حياته الفنية في البرنامج الإذاعي الشهير ساعة لقلبك وبعدها انضم لمسرح التليفزيون وأسس مع رواد جيله فؤاد المهندس وأمين الهنيدي وغيرهما مدرسة كوميدية استمد تراثها من الجيل السابق ال التحق مدبولى بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي ليتخرج فيه عام 1949 في ثاني دفعاته، وعقب تخرجه انضم إلى فرقة جورج أبيض

ثم فرقة فاطمة رشدي وشارك بالتمثيل في برامج الأطفال بالإذاعة ضمن حلقات برنامج بابا شارو، ثم استمر حتى بلغ رصيده نحو 60 فيلماً، 120 مسرحية، و30 مسلسلا .

تميزه فى عالم الفن

تميز مدبولى بكاريزما خاصة اكسبته حب الملايين في مصر والعالم العربي وشكل مع الراحل فؤاد المهندس ثنائياً تمثيلياً عجز عن تكراره الممثلون الحاليون.ريحاني والكسار.

بدايته في السينما المصرية

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بالنسبة أول فيلم لمدبولي وهو "أيامي السعيدة"، وتوالت الأفلام بعد ذلك والتي بلغ عددها 150 فيلماً منها: "ربع دستة أشرار"، "عالم مضحك جداً"، "غرام في أغسطس"، "مطاردة غرامية"، "المليونير المزيف"، "أشجع رجل في العالم"، وأخر أعمال الفنان عبدالمنعم مدبولي السينمائية "أريد خلعا" مع الفنان أشرف عبد الباقي من أهم الأدوار التي أبدع فيها وظلت عالقة بذاكرة السينما فكانت

للشخصيات التي لعبها في أفلام مثل: "الحفيد ـ مولد يا دنيا ـ إحنا بتوع الأتوبيس".

تخرج على يديه العديد من نجوم الكوميديا مثل : عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبي، محمد صبحي وغيرهم كثيرون. المسلسلات أشهرها على الإطلاق مسلسل (لا يا ابنتى العزيزة) ومسلسل (أبنائي الأعزاء شكرا) وهو المعروف بمسلسل بابا عبده .

آخر الاعمال الفنية التي شارك فيها

اشترك كضيف شرف في فيلم عايز حقي مع الفنان هاني رمزي وقد كان لدوره أثر كبير في تغيير مجري لفيلم، وكذلك نفس الشيء حدث في فيلم أريد خلعاً مع الفنان أشرف عبد الباقي... وأثبت - مع كبر سنه - أنه لايزال بارعاً في إلقاء الأدوار التي تحتاج جديه، كما اشترك في فيلم كريستال مع الفنانة شريهان.

شهرته

اشتهر عبد المنعم مدبولي بحبه الكبير للأطفال لذلك قدم العديد من أغاني الأطفال في أفلامه ومسلسلاته ومن خلال التلفزيون المصري والتي ظلت خالدة في ذاكرة التلفزيون والسينما المصرية، وحفرت داخل وجدان كل أطفال مصر خلال عقود من الزمان ومن أغانيه توت توت وكان في واد أسمو الشاطر عمرو وجدو عبده زارع ارضه والشمس البرتقالي وغيرها من الأغاني المميزة . .