هشام هلال: التعاون مع بيتر ميمي كان ممتعا

قال المؤلف هشام هلال إن التعامل مع المخرج بيتر ميمي كان مثمرا للغاية وذلك من خلال فيلم كازابلانكا والذى يعرض حاليا في دور العرض ويحقق إيرادات عالية.

وأضاف هشام فى تصريحات صحفية، قائلا: "إن

المخرج بيتر ميمي استطاع أن يقدم هذا العمل بشكل احترافى شديد وبرع في تقديم مشاهد الأكشن".

وأوضح هشام قائلا: يعد الفيلم أول تجربة تجمعني بالمخرج

والذي وجدت أنه أحد المخرجين الذين يحرصون على تقديم عمل جيد وكان دائما نتناقش حول العمل حتى يمكن أن نخرج بصورة والشكل الأفضل.

يذكر أن فيلم كازابلانكا يقوم ببطولته أمير كرارة وعمرو عبد الجليل وغادة عادل وإياد نصار وتأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.