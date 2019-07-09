قال المؤلف هشام هلال إن التعامل مع المخرج بيتر ميمي كان مثمرا للغاية وذلك من خلال فيلم كازابلانكا والذى يعرض حاليا في دور العرض ويحقق إيرادات عالية.
وأضاف هشام فى تصريحات صحفية، قائلا: "إنالمخرج بيتر ميمي استطاع أن يقدم هذا العمل بشكل احترافى شديد وبرع في تقديم مشاهد الأكشن".
وأوضح هشام قائلا: يعد الفيلم أول تجربة تجمعني بالمخرج
يذكر أن فيلم كازابلانكا يقوم ببطولته أمير كرارة وعمرو عبد الجليل وغادة عادل وإياد نصار وتأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمي.
كانت هذه تفاصيل خبر هشام هلال: التعاون مع بيتر ميمي كان ممتعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.