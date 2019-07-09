فن ومشاهير

تعرف علي إيرادات فيلم حملة فرعون

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حقق فيلم "حملة فرعون" لـ عمرو سعد وروبي، إيرادات وصلت إلى 15 مليونا و420 ألفا و77 جنيها بعد 4 أسابيع من العرض في دور السينما، وفق ما ذكره الموزع محمود الدفراوى.

فيما حقق الفيلم، أمس الاثنين 146

ألفا و974 جنيها .

ونافس فيلم "حملة فرعون" في موسم عيد الفطر، مع 4 أفلام أخرى هي: "الممر"، "كازابلانكا"، "سبع البرُمبة" و"محمد حسين".

فيلم «حملة فرعون» مأخوذ عن قصة

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فيلم «العظماء السبعة» والتى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

الفيلم من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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