حقق فيلم "حملة فرعون" لـ عمرو سعد وروبي، إيرادات وصلت إلى 15 مليونا و420 ألفا و77 جنيها بعد 4 أسابيع من العرض في دور السينما، وفق ما ذكره الموزع محمود الدفراوى.
فيما حقق الفيلم، أمس الاثنين 146ألفا و974 جنيها .
ونافس فيلم "حملة فرعون" في موسم عيد الفطر، مع 4 أفلام أخرى هي: "الممر"، "كازابلانكا"، "سبع البرُمبة" و"محمد حسين".
فيلم «حملة فرعون» مأخوذ عن قصة
الفيلم من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي إيرادات فيلم حملة فرعون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.