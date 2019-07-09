وفاة تومي عمران عن عمر يناهز الـ30.. بعد صراع طويل مع المرض

توفى الفنان تومي عمران بعد صراع طويل مع مرض سرطان الدماغ، وذلك عن عمر يناهز الـ 30 عاماً.
وقد توفى الفنان تومي عمران يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو الماضي، كما أخفت الأسرة خبر الوفاة خوفاً من الصدمة الكبيرة التيكانوا يعيشونها، كما أن أفراد عائلته لم يتمكنوا خلال فترة حزنهم من التواصل مع وسائل الإعلام أو الدخول إلى أحد حساباته من أجل إعلان الخبر الصادم لجمهوره الذي تساءل
يذكر أن الفنان تومي عمران قد تعرض لوعكة صحية حادة منذ أشهر قليلة، دخل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات بتركيا.
جدير بالذكر أن الفنان تومي عمران يعرف عنه كره الشديد للعنصرية، والذي دائماً ما يتسبب له العديد من الشائعات و إثارة الجدل.
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