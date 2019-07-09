عمرو دياب يطلق بوستر ألبومه الجديد خلال أيام

يطلق الفنان عمرو دياب خلال أيام بوستر ألبومه الغنائي الجديد، بعد أن قام بتصويره خارج مصر . و يعد خروج مصر من أمم إفريقيا، دفع عمرو دياب إلى بدء الترويج لألبومه الجديد، وإطلاق Advertisements البوستر الدعائي له، وأولى أغانيه الصيفية . وكان ألبوم "كل حياتي"، هو آخر ما طرحه عمرو دياب في صيف العام الماضي .

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