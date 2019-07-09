روج الفنان قصي خولي لفيلمه الجديد " ماكو "، ونشر أفيش الفيلم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وعلق "خولي" قائلا: "انتظرونى قريبا فى فيلم ماكو". ويجسد قصى من خلال الفيلم دور يدعى شريف ناهي، وأحداث الفيلم مقتبسة عن قصة حقيقية حول غرق العبارة "سالم اكسبريس" الشهيرة والتى غرقت عام 1991. ويشارك فى بطولة الفيلم ناهد السباعي وسارة الشامي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قصة فيلم "قصى خولى" الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.