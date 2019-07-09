سارة الشامي تطرح بوستر "ماكو" مع مراد يلدريم

طرحت الفنانة سارة الشامي بوستر فيلمها المقبل بعنوان "ماكو" مع الفنان مراد يلدريم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و من المقرر طرحه في عام 2019، ولكنه لم يتمتحديد الموعد النهائي لعرضه.
و يعد فيلم "ماكو" هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية،
يذكر أن فيلم "ماكو"، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، و بطولة كل من قصي خولي، ناهد السباعي، خالد أنور.
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