تستقبل دور العرض السينمائى فى الإمارات فيلم "حملة فرعون" يوم الخميس المقبل وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته عمرو سعد .



وحقق فيلم "حملة فرعون" لـ عمرو سعد وروبي، إيرادات وصلت إلى 15 مليونا و420 ألفا و77 جنيها بعد 4 أسابيع من العرض في دور السينما، وفق ما ذكره الموزع محمود الدفراوى .

وينافس فيلم "حملة فرعون" منذ موسم عيد الفطر، مع 4 أفلام أخرى هي: "الممر"، "كازابلانكا"، "سبع البرُمبة" و"محمد حسين .".

فيلم "حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتى قدمتها هوليوود

فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتى" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية .

الفيلم من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز ..

تعرف على موعد عرض " حملة فرعون " فى الإمارات

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تستقبل دور العرض السينمائى فى الإمارات فيلم "حملة فرعون" يوم الخميس المقبل وهو الفيلم الذى يقوم ببطولته عمرو سعد .

وحقق فيلم "حملة فرعون" لـ عمرو سعد وروبي، إيرادات وصلت إلى 15 مليونا و420 ألفا و77 جنيها بعد 4 أسابيع من العرض في دور السينما، وفق ما ذكره الموزع محمود الدفراوى .

وينافس "حملة فرعون" منذ موسم عيد الفطر، مع 4 أفلام أخرى هي: "الممر"، "كازابلانكا"، "سبع البرُمبة" و"محمد حسين".

فيلم "حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتى قدمتها هوليوود

فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتى" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية .

الفيلم من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز .