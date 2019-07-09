"واخدة نظراتي".. حلا شيحة برفقة بنت أختها

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة برفقة ابنة أختها الفنانة هنا شيحة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقتقائلة:"بنت أختي الرائعة". يذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا الشيحة مسلسل "الزلزال" بطولة محمد رمضان ومن إخراج إبراهيم فخر.

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