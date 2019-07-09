أمير رمسيس يكشف تفاصيل عودة الهام شاهين للسينما

إلهام شاهين غابت عن السينما ثلاث سنوات

بعد غياب استمر لمدة 3 سنوات عن السينما، تستعد الفنانة إلهام شاهين خلال الأيام الحالية لبدء تصوير فيلمها الجديد «حظر تجوال».

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وكشف مخرج العمل أمير رمسيس في تصريحات صحفية، أنه طوال الفترة الماضية كان صناع العمل يستعدون لبدء التصوير الذي تم تأجيله أكثر من مرة، بسبب انشغاله في التحضيرات الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي، وتقرر أن يكون الأسبوع الأخير من أكتوبر المقبل، هو بداية تصوير الفيلم.

وأكد رمسيس أنه سيشارك بالفيلم في عدد من المهرجانات العربية والعالمية أولاً، ثم سيتم تحديد موعد لطرحه بدور العرض السينمائي؛ مشيراً إلى أنه سيختار موعداً بعيداً عن مواسم الأعياد الشهيرة.

تدور أحداث «حظر تجوال» في ليلة واحدة من ليالي عام 2013، حول أم، تقوم بدورها إلهام شاهين، يتم احتجازها مع ابنتها، التي تجسد دورها أمينة خليل، في مكان ما أثناء حظر التجول، وخلال هذه الفترة تعيد الأم اكتشاف علاقتها بابنتها.

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الفلسطيني كامل الباشا، يشارك في الفيلم

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وعن باقي صناع العمل، أشار رمسيس إلى أن الفنان الفلسطيني كامل الباشا سيشارك في الفيلم، وخلال الأيام المقبلة سيعقد جلسات عمل مع الأبطال الذين تم الاستقرار عليهم لاختيار باقي النجوم.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال إلهام شاهين السينمائية، كان فيلم «يوم للستات»، وشاركها البطولة نيللي كريم، وناهد السباعي، وشيماء سيف، وهالة صدقي، ومحمود حميدة، وفاروق الفيشاوي، وإياد نصار وغيرهم، ومن تأليف كاملة أبوذكري.