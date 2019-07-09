ما هي حقيقة تعرض تيم حسن ووفاء الكيلاني، لحادث سير

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية، عقب انتشار عدد من الأخبار تفيد بتعرض الفنان تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني لحادث سير بمدينة الإسكندرية أثناء قضاء إجازة الصيف هناك؛ مما أثار قلق الكثيرين من أصدقائهما ومحبيهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسرعان ما خرج الفنان تيم الحسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وشارك جمهوره بمنشور كشف من خلاله حقيقة تعرضهما لحادث سير كما تردد، وقال تيم حسن في منشوره: «كل ما تم نشره عن تعرّضي لحادث سير هو كَذب وافتراء من صفحات.. يشهد لها التاريخ بتحريف الواقع السوري الداخلي!».

تيم قدم الجزء الثالث من الهيبة، رمضان الماضي

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جدير بالذكر، أن تيم حسن خاض الموسم الرمضاني الماضي بالجزء الثالث من مسلسل «الهيبة»، الذي سبق وقدمه مع عدد من نجمات لبنان، من بينهن: نيكول سابا، ونادين نسيب نجيم، كانت بطلة الجزء الثالث بجانب تيم حسن، الفنانة سيرين عبدالنور، التي عادت لعملها بقوة بعد أن وضعت طفلها كريستيانو، واستطاعا أن يحققا نجاحاً كبيراً على المستوى العربي.

من المقرر، أن يشارك تيم بعمل درامي مصري قريباً

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ومن المقرر، أن يبدأ تيم حسن خلال الفترة الحالية في قراءة عدد من النصوص الدرامية والسينمائية المصرية؛ لكي يستقر على أحدها خلال الفترة المقبلة؛ فخلال السنوات الماضية وتيم حسن يقوم بتقديم أعمال بعيدة عن الدراما المصرية، التي استطاع أن يثبّت أقدامه بها.