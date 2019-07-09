وصلة غناء لرانيا يوسف وشيماء عقيد، على أغنية لأم كلثوم

فاجأت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بمقطع مصور ظهرت من خلاله وهي تؤدي وصلة غناء مع الفنانة شيماء عقيد.

علقت رانيا على الفيديو بـ: مفيش أحسن من أغاني أم كلثوم

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وعلقت رانيا علي المقطع الذي نشرته وقالت: «مفيش أحسن من أغاني أم كلثوم، وقعدة حلوة من صديقتي الفنانه شيماء عقيد»، وعلى غير عادة متابعي ومحبي رانيا يوسف، الذين يشيدون دائماً بإطلالاتها، ولكن تساءل الجميع عن شيماء عقيد وسبب اختفائها عن الساحة الفنية طوال السنوات الماضية، وهل اعتزلت التمثيل أم لا، وهل من الممكن أن تعود للساحة الفنية مجدداً أم لا، ولكن لم تجب رانيا يوسف على أي من التعليقات التي استقبلتها من متابعيها.

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رانيا يوسف، انتهت مؤخراً من تصوير مسلسل مملكة إبليس

جدير بالذكر، أن الفنانة رانيا يوسف قد انتهت مؤخراً من تصوير مسلسلها الجديد مملكة إبليس، الذي تشارك في بطولته بجانب سلوى خطاب، وغادة عادل، وأحمد داود، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وكان من المفترض عرضه بالشاشات خلال الموسم الرمضاني الماضي، ولكنه خرج في اللحظات الأخيرة لعدم تسويقه بشكل جيد، وتنتظر رانيا خلال الفترة الجارية، طرح فيلمها الجديد: دماغ شيطان، مع باسم سمرة وعدد من نجوم السينما المصرية، وكان آخر أعمالها مسلسل: كأنه إمبارح، الذي شاركت في بطولته بجانب الفنان أحمد وفيق، ومحمد الشرنوبي.



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