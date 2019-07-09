وائل جسار يثير فضول الجمهور: “بتلبك”

متابعة بتجــــــــــرد: أطلّ النجم اللبناني وائل جسار على الجمهور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي بصور جديدة له ظهر فيها في استوديو التسجيل.
وأثار جسار فضول محبّيه بتعليقه على الصور حيث اكتفى بكلمة “بتلبك”.
وعلى ما يبدو فإن وائل جسار يستعد قريبًا لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “بتلبك”، لكنه يتكتم حتى اللحظة عن تفاصيلها.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال وائل جسار الفنية كانت أغنية “شكله بيهزر” باللهجة المصرية، من كلمات محمد البوغة، ألحان محمود خيامي وتوزيع أحمد عادل.
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