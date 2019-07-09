كارول سماحة تغني في أعرق مسارح كندا

متابعة بتجــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيًا كبيرًا في أحد أعرق مسارح كندا، The Living Arts Center Theater بمدينة تورونتو وذلك في 25 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.

وستقدّم كارول خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني بمشاركة الأوركسترا الكندية العربية.

ويأتي حفل كارول سماحة في هذا الصرح العريق ضمن جولة غنائية لها في كندا ستكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق عينه، كارول بصدد إحياء سلسلة من الحفلات في الفترة المقبلة، حيث تلتقي الجمهور السوري بعد غياب ست سنوات ضمن فعاليات “ليالي قلعة دمشق” في 13 تموز/يوليو الجاري، وفي 9 آب/أغسطس المقبل سيكون لها محطّة مهمّة في “مهرجان قرطاج الدّولي” في تونس، لتعود بعدها إلى لبنان وتحيي حفلين غنائيين الأوّل في “مهرجان زحلة” مساء 15 الشهر والثاني في “مهرجان إهمج” في 16 الشهر. ويوم 14 أيلول/سبتمبر تغني كارول في أمسية مميّزة ضمن فعاليات “مهرجان بكاسين”.

تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “انشالله” وهي باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.