متابعة بتجــــــــــرد: تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيًا كبيرًا في أحد أعرق مسارح كندا، The Living Arts Center Theater بمدينة تورونتو وذلك في 25 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل.
وستقدّم كارول خلال الحفل باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني بمشاركة الأوركسترا الكندية العربية.
ويأتي حفل كارول سماحة في هذا الصرح العريق ضمن جولة غنائية لها في كندا ستكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق عينه، كارول بصدد إحياء سلسلة من الحفلات في الفترة المقبلة، حيث تلتقي الجمهور السوري بعد غياب ست سنوات ضمن فعاليات “ليالي قلعة دمشق” في 13 تموز/يوليو الجاري، وفي 9 آب/أغسطس المقبل سيكون لها محطّة مهمّة في “مهرجان قرطاج الدّولي” في تونس، لتعود بعدها إلى لبنان وتحيي حفلين غنائيين الأوّل في “مهرجان زحلة” مساء 15 الشهر والثاني في “مهرجان إهمج” في 16 الشهر. ويوم 14 أيلول/سبتمبر تغني كارول في أمسية مميّزة ضمن فعاليات “مهرجان بكاسين”.
تجدر الإشارة إلى أن كارول سماحة طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “انشالله” وهي باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي.
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة تغني في أعرق مسارح كندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.