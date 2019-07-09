"العين الإخبارية" تكشف حقيقة عودة عادل إمام للسينما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد السيناريست المصري محمد صلاح العزب، وجود مشروع سينمائى جديد يجمع بينه الممثل المصري الكبير عادل إمام، خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد صلاح العزب لـ"العين الإخبارية": "فوجئت بنشر تفاصيل غير دقيقة عن فيلمي الجديد مع الزعيم عادل إمام، والحقيقة أنني عرضت فكرة الفيلم على عادل إمام، والتي تدور في إطار كوميدي حول علاقه أب بابنه الشاب، ورحب الزعيم بالفكرة ولكن لم يوافق بشكل نهائي، وطلب مني الشروع في الكتابة ورهن الموافقة بعد قراءة السيناريو".

وتابع: "المشروع مجرد فكرة ولم يأخذ أي شكل جاد، وحتى هذة اللحظة لم أبدأ في الكتابة ولا يوجد مخرج ولم يتم ترشيح أسماء لمشاركة الزعيم في التجربة كما ذكرت بعض المواقع، لذا اندهشت من نشر تفاصيل تؤكد أن اسم الفيلم (الواد وأبوه) وأن محمد إمام سيشارك والده بطولة الفيلم، وأن الأحداث سيتم تصويرها في الجونة وهذه معلومات غير دقيقة حول الفيلم".

المعروف أن آخر فيلم جمع الزعيم وابنه محمد إمام هو "حسن ومرقص" إنتاج عام 2008، وناقش قضية الفتنة الطائفية، وظهر في هذا الفيلم الممثل العالمي الراحل عمر الشريف، ويعد فيلم "زهايمر" إنتاج عام 2010، آخر عمل سينمائي شارك فيه عادل إمام.

يذكر أيضاً أن الممثل الكبير محمد عادل إمام مشغول حالياً بتصوير مسلسل "فلانتينو"، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ومن المحتمل عرضه في رمضان المقبل.