أعمال مسرحية مصرية تُعرض للجمهور على المسارح السعودية

تشهد المسارح السعودية، انتعاشة فنية، بعد أن قررت استضافة أكثر من عرض مسرحي مصري لتقديمها للجمهور السعودي في مدينة جدة السعودية، التي تعتبر مقصد المصطافين السعوديين هناك.

ورصدت تقارير صحافية أبرز الأعمال المسرحية التي أختارتها هيئة الترفية السعودية للعرض علي جمهور المملكة.

مسرحية «3 أيام فى الساحل»

البداية مع مسرحية «3 أيام فى الساحل» للنجم محمد هنيدي،حيث بدأ عرضها هناك من 3 يوليو الجاري، حيث نفذت تذاكر المسرحية بمدينة جدة السعودية، وذلك قبل بدء العرض بأيام.

وأكد هنيدي، سعادته بعرض المسرحية بالمملكة العربيه السعودية وتواجده مع الأشقاء العرب من خلال المسرحية وقيامه بعدة جولات لزيارة بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه المحبين له ولفنه في لفتة إنسانية رائعة من هنيدي.

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مسرحية "٣ أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمود محمود وأحمد فتحي وندي موسي ومها أبو عوف من تأليف حاتم حسين وإخراج مجدي الهواري.

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مسرحية «جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط»

وصل النجم أشرف عبدالباقي وأعضاء فرقته الجديدة إلي مدينة جدة السعودية، من أجل عرض مسرحية " مسرحية كلها غلط.. جريما في المعادي " علي هامش مهرجان جدة بداية من الأربعاء المقبل ١٠ يوليو وحتى ١٣ من ذات الشهر على المسرح العربي بجدة.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هى رواية كوميدية انجليزية اخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وتعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن.

مسرحية «جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط»، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي وانتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير المسرح رشدي سلامة، مدير الفرقة حسن نجيب، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.

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