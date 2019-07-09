"سبايدر مان- فار فروم هوم" يطيح بـ"توي ستوري 4" من صدارة الـ بوكس أوفيس

تصدر فيلم Spider-Man: Far from Home، لائحة شباك تذاكر السينما الأميركية الـ بوكس أوفيس، محققًا 93 مليونا و600 ألف دولار أميركي بعد طرحه في الثاني من شهر يونيو الجاري، بحسب موقع box office mojo.

وتدور أحداث الفيلم حول الشخصية الرئيسية بيتر باركر ومجموعة من الأصدقاء؛ حيث يذهب (باركر) برفقتهم في عطلة صيفية إلى أوروبا الرائعة؛ حيث تبدأ قصة الفيلم، حينما يجد بيتر نفسه في محاولة لإنقاذ أصدقائه من يد الشرير المعروف باسم (ميستيريو).

الفيلم من بطولة توم هولاند، جيك جيلنهال، زيندايا، صامويل جاكسون، وجايكوب باتالون.

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وتراجع للمركز الثاني فيلم Toy Story 4 بعد تصدره الـ بوكس أوفيس لاسبوعين محققًا 34 مليونا و300 ألف دولار أميركي.

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