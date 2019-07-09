أمل حجازي ترفض عنصرية المسابح ضد المحجبات

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""الخليج 365"" من بيروت: عبّرت الفنانة المحجبة أمل حجازي عن رفضها للحملات العنصرية ضد المحجبات من قبل بعض المنتجعات السياحيّة الّتي ترفض دخولهن وتمنعهن من السباحة بالبوركيني. حيث نشرت صورة للافتة على الطريق تحمل شارة منع دخول المحجبات وسجلت موقفها معترضة "ممنوع يكون ممنوع".

وفيما تابعت مؤيدة لحملة "البحر بساع الكل"، علقت كاتبة: "ما رأيكم بهذه الإهانة والعنصرية؟! لقد رأيت مثل هذه اليافطة، ولكن لمنع دخول الحيوانات!! البحر للجميع".



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