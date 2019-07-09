شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يحيى حفلين غنائيين بأمريكا أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد نور لإحياء حفلين غنائيين ضمن موسم حفلات الصيف فى الولايات المتحدة الأمريكية،، ابتداء من شهر أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم "نور" خلال هذه الحفلات أغانى من ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.
من ناحية أخرى انتهى محمد نور تماما خلال الأيام الماضية من تسجيل 6 أغنيات من ألبومه الجديد، والذى لم يستقر على اسمه حتى الآن، ويتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، وتتنوع أغانى الألبوم بين الرومانسية والدرامية بحسب تصريحه.
يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك" و"عليا".
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