شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورهما معا..شائعات حول "قصة حب" بين شون مندس وكاميلا كابيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع النجمين شون مندس و كاميلا كابيلو أن يبهروا العالم خلال الفترة الماضية بأغنيتهما " Señorita" و التي حققت نجاحا كبيرا فورإطلاقها، وهو العمل الذي حلق سلسلة من الشائعات حول وجود قصة حب " بينهما وهو ما تم ترجمته في صوره ممتعه بالكليب .

و اليوم التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لكاميلا ومندس بعد تناولهما وجبه الغذاء أمس في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، وظهر الثنائي في عدة صور وهما ممسكان بيد بعضهم البعض ، ثم قام مندس باحتضان كاميلا، و هو ما ترجمه البعض أن الساعات القليلة المقبلة ستعلن المواقع الفنية عن ارتباط النجمين.

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